Ingelheim am Rhein

Boehringer Ingelheim legt Halbjahreszahlen vor

03.08.2021, 02:41 Uhr | dpa

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim berichtet heute über seine Geschäftsentwicklung in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres. In den Halbjahreszahlen präsentiert das nicht an der Börse notierte rheinland-pfälzische Familienunternehmen lediglich die Umsatzentwicklung; Gewinne und Verluste werden erst im Geschäftsbericht für das Gesamtjahr angegeben.

Im März hatte der Konzern mit seinen weltweit rund 52.000 Mitarbeitern gemeldet, dass sich im abgelaufenen Geschäftsjahr der Umsatz um drei Prozent auf knapp 19,6 Milliarden Euro erhöht und sich das Betriebsergebnis von rund 3,8 Milliarden Euro auf gut 4,6 Milliarden Euro verbessert hatte. Das Ergebnis nach Steuern hatte sich im Vergleich zu 2019 um 12,5 Prozent auf 3,06 Milliarden Euro erhöht.