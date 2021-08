Flöha

Auftakt für internationales Streetart-Festival ibug

03.08.2021, 08:02 Uhr | dpa

In der einstigen Buntpapierfabrik in Flöha nehmen diese Woche die ersten Streetart-Künstler ihre Spraydosen zur Hand, um die Industriebrache für das ibug-Festival zu gestalten. Sie werden pandemiebedingt gestaffelt jeweils eine Woche in festen Gruppen arbeiten, sagte Festivalsprecher Michael Lippold. Am Dienstag sollten die ersten 14 von insgesamt knapp 60 Künstlern anreisen. Sie kommen den Angaben nach wegen Reisebeschränkungen vor allem aus Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern wie Belgien, Österreich, Schweden und Frankreich.

Die ibug - die Abkürzung steht für Industriebrachenumgestaltung - versteht sich als internationales Festival für urbane Kunst. Seit 2006 werden so an jährlich wechselnden Orten alte Industriebrachen zu kreativen Räumen für die Künstler. Die Ergebnisse können im Anschluss von Besuchern besichtigt werden. Voriges Jahr war das Festival in Zwickau zu Gast, es konnte aber wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt stattfinden: mit 20 Künstlern aus Deutschland und stark begrenzter Besucherzahl.

Das Gelände in diesem Jahr sei größer und ein Einbahnstraßensystem möglich, erklärte Lippold. Die Besucher - so der Plan - werden das Areal zu vorher festgelegten Zeiten erkunden können. Geplant ist das an drei Wochenenden ab dem 27. August. Zu sehen sind dann Malerei und Graffiti, Installationen sowie Upcycling- und Multimedia-Kunst.

Zudem soll die Schau digitalisiert werden. So könnten auch Interessierte, die nicht anreisen können, die Arbeiten sehen, erklärte Lippold. Geplant sei zudem, dass sich auch Künstler, die nichtin Flöha sein können, mit Exponaten und virtuellen Beiträgen an dem Festival beteiligen.