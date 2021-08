Kißlegg

Bahnstrecke zwischen Memmingen und Lindau gesperrt

03.08.2021, 11:58 Uhr | dpa

Nach einem Erdrutsch im Allgäu bleibt die Bahnstrecke zwischen Memmingen und Lindau vorerst gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, komme es wegen des Vorfalls am Montag zwischen Kißlegg und Wangen im Allgäu noch "mindestens" bis zum Ende des Dienstags zu Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr. Eurocity-Züge aus München enden demnach in Memmingen, Fernzüge aus Zürich fahren nur bis Bregenz. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen. Wer von Lindau nach München mit der Bahn fahren wolle, sollte demnach auf Regionalzüge über Kempten umsteigen.