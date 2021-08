Wettin-Löbejün

Transporterfahrer auf A14 schwer verletzt

03.08.2021, 17:51 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 14 ist der Fahrer eines Transporters verletzt worden. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug war am Mittag aus bislang unbekannter Ursache bei Löbejün (Saalekreis) auf einen Sattelzug aufgefahren. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Unfallort auf der A14 in Richtung Magdeburg gesperrt.