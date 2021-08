Schwerin

Nashornbulle Kimba muss Schweriner Savanne räumen

03.08.2021, 18:59 Uhr | dpa

Nach rund vier Jahren hat Nashornbulle Kimba das über 8000 Quadratmeter große Savannengehege des Zoologischen Gartens Schwerin verlassen. Das weit über zwei Tonnen schwere Tier befinde sich auf dem Weg in die Schweiz, teilte der Zoo am Dienstag mit. Grund sei der ausbleibende Nachwuchs bei den Nashornkühen Clara und Karen - trotz zahlreicher Deckversuche in den vergangenen Jahren. Während bei Clara und Karen noch in diesem Sommer ein neuer Bulle für Nashornnachwuchs sorgen soll, finde Kimba im Zoo Zürich neuen Familienanschluss. Die Trennung von ihm sei ein trauriger aber wichtiger Schritt für die Erhaltungszucht der bedrohten Südlichen Breitmaulnashörner, hieß es.