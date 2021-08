Au am Rhein

Selbstgebastelte Solaranlage setzt wohl Haus in Brand

04.08.2021, 10:09 Uhr | dpa

Er wollte mit Sonnenenergie und einer selbstgebauten Anlage auf dem Balkon Strom erzeugen - und hat nun seine Wohnung bei einem Brand verloren. Die Polizei geht davon aus, dass die "technische Eigenkonstruktion" eines Mannes aus Au am Rhein (Landkreis Rastatt), verstaut in einem Schrank, das Feuer verursacht hat. Dies hatte am Samstag einen Schaden von 200.000 Euro verursacht.

Am Dienstag begutachtete ein Brandursachenforscher das Mehrfamilienhaus und stieß auf die wahrscheinliche Brandquelle. Gegen den mutmaßlichen Verursacher werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. "Seine eigenen "vier Wände" sind nach wie vor nicht bewohnbar", teilte die am Mittwoch Polizei weiter mit. Die beiden anderen Wohnungen im Haus könnten hingegen wieder bezogen werden.