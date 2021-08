Rüsselsheim am Main

Mann schlägt Polizist ins Gesicht: Drogen sichergestellt

04.08.2021, 10:41 Uhr | dpa

Ein 33-jähriger Mann soll einem Polizisten bei einer Kontrolle ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten am Dienstagabend zwei Männer an einer Schule in Rüsselsheim entdeckt. Als einer der Männer die Beamten sah, zertrat er demnach seinen Joint auf den Boden. Der andere Mann habe hingegen eine Plastiktüte ins Gebüsch geworfen und sei geflohen. Die Polizei nahm nur den 33-Jährigen fest, der während der Festnahme den Beamten ins Gesicht geschlagen haben soll.

Laut Polizei wurden 25 Gramm Haschisch und Marihuana, drei Handys, etwa 400 Euro Bargeld, ein Pfefferspray und zwei zurückgelassene Fahrräder sichergestellt. Dem 33-Jährigen steht ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bevor. Die Fahndung nach seinem Begleiter dauert an.