Bayern schauen genau auf Haaland: "Den will die ganze Welt"

08.08.2021, 12:01 Uhr | dpa

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor von München, kommt in das Stadion. Foto: Sven Hoppe/dpa (Quelle: dpa)

Bayern München beobachtet die Entwicklung von Torjäger Erling Haaland beim Bundesliga-Titelrivalen Borussia Dortmund ganz genau. "Klar, das ist ein Topspieler, ein Superjunge, wie ich höre. Da schaut man hin", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag in der Talksendung "Doppelpass" bei Sport1.

"60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", sagte Salihamidzic. Er verhehlte ein Interesse des deutschen Rekordmeisters nicht: "Das ist ein Topspieler, den die ganze Welt will - wahrscheinlich."

Aktuell sind die Bayern auf der Mittelstürmerposition allerdings noch mit Weltfußballer Robert Lewandowski bestens besetzt. Der in Kürze 33 Jahre alte Pole steht noch bis Mitte 2023 in München unter Vertrag. Salihamidzic sagte über Lewandowski, der in der vergangenen Saison mit 41 Treffern den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller übertraf, dass dieser weiter "hungrig" sei und noch gute Jahre vor sich habe, womöglich auch über die aktuelle Vertragslaufzeit hinaus.

Haaland legte am Wochenende beim 3:0 des BVB im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden als dreifacher Torschütze einen Knallstart in die Saison hin. Der 21-Jährige ist in Dortmund noch bis 2024 vertraglich gebunden. Sein Marktwert liegt im dreistelligen Millionenbereich.