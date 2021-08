Syrgenstein

Unvorsichtiger Hausbesitzer brennt Thujenhecke ab

10.08.2021, 08:59 Uhr | dpa

Ein unvorsichtiger Hausbesitzer hat in der schwäbischen Gemeinde Syrgenstein die Thujenhecke seines Nachbarn abgebrannt. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilte, wollte der Mann bei dem Vorfall am Montag nicht die Hecke anzünden, sondern lediglich Moos von Steinen entfernen. Dafür nutzte er einen Bunsenbrenner. Die Hecke ging in Flammen auf und brannte schließlich auf einer Länge von fünf Metern.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand noch rechtzeitig, bevor dieser ein Wohnhaus erreichte. Laut Polizei wird der Sachschaden auf 2500 Euro geschätzt.