Schwerin

Schwesig hält an Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen fest

10.08.2021, 19:29 Uhr | dpa

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will nach Aussage von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am geplanten Ende der Maskenpflicht an Schulen festhalten. Bei dem Schutz vor Corona habe man für die ersten zwei Wochen nach den Ferien auf Testpflicht und Maskenpflicht gesetzt. Man könne angesichts steigender Corona-Fallzahlen nicht beide Maßnahmen abschaffen "und schlagen vor, dass wir lieber die Testpflicht beibehalten, weil sie in der Abwägung zur Maskenpflicht leichter ist für die Schülerinnen und Schüler", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Schwerin nach gemeinsamen Beratungen mit den anderen Bundesländern und der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Zudem ermögliche die regelmäßige Testung der Schüler, diese an anderer Stelle von Testpflichten auszunehmen. Man müsse schauen, "wie lange wir diese Befreiung von der Maskenpflicht auch aufrechterhalten können". Das werde sehr stark davon abhängen, wie sich vierte Welle entwickle. Nach einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" vom Dienstag hatte es Erwägungen gegeben die zunächst auf die ersten zwei Unterrichtswochen festgelegte Maskenpflicht an den Schulen zu verlängern.