Waren (Müritz)

Dieselfilm und Öllache beseitigt

15.08.2021, 17:27 Uhr | dpa

Freizeitskipper haben am Wochenende für zwei Feuerwehreinsätze wegen ölhaltiger Substanzen auf großen Seen im Nordosten gesorgt. Wie Sprecher der Wasserschutzpolizei am Sonntag erklärten, war ein Campingplatz mit Bootsverleih an der Müritz sowie eine Bootsschuppenanlage am Schweriner Innensee betroffen. In der Bucht der Müritz hatte sich ein etwa 50 mal 300 Meter langer, bunt schillernder Dieselfilm ausgebreitet, den die Feuerwehr absaugen konnte.

In dem Fall ermittle die Wasserschutzpolizei weiter wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung. Nach ersten Ermittlungen soll ein Bootsführer entweder beim Betanken nicht aufgepasst haben oder einen technischen Defekt am Leitungssystem des Boots gehabt haben. Das Umweltamt sperrte einen kleinen Strandabschnitt, weil der Dieselfilm auch auf den Sand gespült worden war.

In Schwerin war bei einem Defekt an einem Sportboot eine geringe Menge Hydrauliköl ins Wasser des Hafenbeckens der Bootschuppenanlage gelangt. Auch hier konnten die Feuerwehrleute den Ölfilm absaugen. Die Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung dauerten noch an.