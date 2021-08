Schwerin

Vermisster Junge tot im Lankower See gefunden

17.08.2021, 21:05 Uhr | dpa

Ein seit Sonntag vermisster Zwölfjähriger ist tot aus dem Lankower See in Schwerin geborgen worden. Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper am Dienstag unweit der Stelle, an der der Junge beim Schwimmen vor zwei Tagen plötzlich untergegangen war, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genaue Todesursache sei noch unklar und werde untersucht.

Der Junge war mit Bekannten am Sonntag an dem Badesee unterwegs gewesen. Nach bisherigen Ermittlungen war er ein Stück hinter einem Boot hinterhergeschwommen. Dabei soll er plötzlich in Not geraten und untergegangen sein.

Die Polizei hatte seit Sonntag tagsüber mit einem Großaufgebot gesucht, zuletzt mit Tauchern und Booten mit Sonargerät zur Ortung. Der Lankower See ist etwa 1,5 Kilometer lang und bis zu zehn Meter tief. Die Sichttiefe ist wegen des trüben Wassers und starken Algenwachstums gering.