Hamburg

Haushalte sitzen auf Fischkonserven: Absatz 2021 rückläufig

18.08.2021, 12:13 Uhr | dpa

Eine Gabel steckt in einer Dose mit Heringsfilets. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Der Ansturm der Verbraucher auf Fischkonserven hat sich nach Vorratskäufen im vorigen Jahr wieder gelegt. Der Vorsitzende des Fisch-Informationszentrums (FIZ), René Stahlhofen, berichtete am Mittwoch in Hamburg für das erste Halbjahr 2021 von deutlichen Absatzrückgängen. "Insbesondere Fischdauerkonserven waren 2020 durch "Hamsterkäufe" aufgefallen und liegen wohl noch in den Regalen der Haushalte", sagte er.

Vor einem Jahr hatte das Sprachrohr der Fischwirtschaft sogar von "Extremkäufen" in der ersten Jahreshälfte 2020 berichtet. Damals hatten viele Verbraucher in den ersten Monaten der Corona-Pandemie neben Klopapier mengenweise haltbare Lebensmittel eingekauft - zum Beispiel Nudeln, Fertigsuppen und eben Dosenfisch. Fischkonserven wie Thunfisch, Hering aus der Dose oder marinierte Heringe sind generell das beliebteste Fischprodukt der Verbraucher mit einem Marktanteil von insgesamt 31 Prozent.