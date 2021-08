Fürth

Aufsteiger Fürth offensiv ins Heimspiel gegen Bielefeld

21.08.2021, 15:29 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth geht in ihrem ersten Heimspiel seit der Bundesligarückkehr gegen Arminia Bielefeld in die Offensive. Trainer Stefan Leitl nominierte drei nominelle Spitzen für die Partie am Samstag (15.30 Uhr). Neben Kapitän Branimir Hrgota und Havard Nielsen steht auch Dickson Abiama in der Anfangsformation. Die Fürther wollen im 18. Versuch ihren ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga holen.

Leitl änderte seine Startelf im Vergleich zum 1:5 beim VfB Stuttgart vor einer Woche auf zwei Positionen. Im defensiven Mittelfeld erhält Hans Nunoo Sarpei eine Chance. Neuzugang Jeremy Dudziak vom Hamburger SV sitzt zunächst auf der Bank.

Die Arminia um den früheren Fürther Trainer Frank Kramer setzt auf dieselbe Anfangself, die zum Saisonstart ein 0:0 gegen den SC Freiburg holen konnte.