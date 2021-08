Radeberg

Unbekannte beschädigen zahlreiche Wahlplakate in Radeberg

23.08.2021, 15:15 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Radeberg rund 50 Wahlplakate mehrerer Parteien beschädigt. Betroffen gewesen seien Plakate von CDU, FDP, SPD und Die Linke, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte demnach zunächst nicht gesagt werden. Nach ersten Erkenntnissen soll es zu der Beschädigung in der Nacht zu Sonntag gekommen sein. Derzeit werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einem am Wochenende stattfindenden Stadtfest gebe, so die Sprecherin.

Auch in Zwickau machten sich Unbekannte an einem Wahlplakat zu schaffen. So sei in der Nacht zu Sonntag ein an einer Laterne hängendes Plakat angezündet worden, wobei auch die Laterne in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Wegen der starken Brandspuren war den Informationen zufolge nicht mehr erkennbar, von welcher Partei das Plakat stammte.