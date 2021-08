Rüsselsheim am Main

Autofahrer stirbt einen Tag nach Unfall

30.08.2021, 15:35 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist einen Tag nach seinem Unfall auf der Autobahn 67 in Südhessen gestorben. Der 64-Jährige sei am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Offenbach mit. Sein Sportwagen war am Sonntagmittag kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck von der Fahrbahn abgekommen und unter die Schutzplanken geschleudert worden. Der aus dem Landkreis Böblingen (Baden-Württemberg) stammende Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war laut Polizei weiterhin unklar.