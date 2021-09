"Wird mich nicht verängstigen"

Angriffe auf Linke-Wahlkreisbüros in Leipzig und Grimma

01.09.2021, 08:29 Uhr | dpa, t-online

Mitten im Bundestagswahlkampf sind in und um Leipzig zwei Büros der Linken attackiert worden. Nun ermittelt die Polizei.

Unbekannte haben gleich zwei Wahlkreisbüros der Partei Die Linke in der Stadt und im Landkreis Leipzig beschädigt. Im Leipziger Stadtteil Grünau beschmierten Täter nach Polizeiangaben die Scheiben des dortigen Büros und beklebten es mit Stickern. Tatzeitpunkt war den Angaben zufolge zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen.



Auf Twitter teilte der Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann Fotos der Schmierereien und machte seiner Wut über den Angriff Luft. "Da wollte ich heute nur das Material für unsere Info-Stände nachfüllen, da erwarten mich mal wieder #nazi schmiereien und Sticker am Bürofenster", schrieb er. Solche Aktionen würden ihn im Wahlkampf aber nicht verängstigen.

Bereits am Montagnachmittag war auch ein Wahlkreisbüro in Grimma attackiert worden. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben ein Schild am Eingangsbereich abgerissen und vor das örtliche Ordnungsamt geworfen. Es zerbrach in mehrere Teile. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.