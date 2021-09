Halle (Saale)

Restaurantbesuch endet hinter Gittern

05.09.2021, 11:00 Uhr | dpa

Für einen 47 Jahre alten Mann hat der Besuch eines Lokals in Halle ein jähes Ende gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der stark betrunkene Gast am Samstagabend trotz mehrfacher Aufforderung des Personals das Restaurant nicht verlassen. Es rief letzlich die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der 47-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Hausfriedensbruchs.