Wenige Züge, wenige Staus: Verkehr im Südosten entspannt

05.09.2021, 13:01 Uhr | dpa

Am letzten Ferienwochenende in Sachsen und Thüringen mussten sich Bahnreisende auf starke Einschränkungen einstellen. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sorgte erneut für viele Zugausfälle im Südosten. Die Lage blieb dennoch entspannt - auch auf den Straßen war vom Streik und dem letzten Ferienwochenende relativ wenig zu spüren.

Wie auch in den vergangenen Tagen laufe der Ersatzfahrplan stabil, sagte ein Bahnsprecher am frühen Sonntagmorgen. Inzwischen würden auch 30 Prozent der Züge im bundesweiten Fernverkehr wieder fahren. Zuvor seien es nur 25 Prozent gewesen.

Damit mehr Reiserückkehrer an ihrem Ziel ankamen, setzte die Bahn einzelne Züge auf der Intercity-Linie von Warnemünde über Berlin nach Dresden ein. Die Auswirkungen des Streiks sind im Osten traditionell etwas stärker als im Rest der Republik, weil der Organisationsgrad der GDL in der Region vergleichsweise hoch ist.

Trotz der starken Einschränkungen bei der Bahn meldeten die Verkehrswarndienste in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vergleichsweise wenige Staus. Vor allem an Baustellen mussten sich Reisende auf Wartezeit einstellen, in Thüringen gab es etwa auf der A9 rund um Eisenberg Probleme. "Es ist aber längst nicht so schlimm wie in den vergangenen Jahren am letzten Ferienwochenende", sagte ein Sprecher.

Die GDL kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die Lokführergewerkschaft ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit dem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro.