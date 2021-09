Regen

Mann reinigt Farbpinsel: Fischweiher weiß gefärbt

06.09.2021, 11:33 Uhr | dpa

Ein Mann soll vor seinem Haus in Regen mehrere Farbpinsel gereinigt und dadurch einen Fischweiher mit 250 Saiblingen verschmutzt haben. Die Farbe war wohl in einen öffentlichen Wasserlauf gelangt, der in dem Weiher mit den Fischen mündete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Wasser in dem Teich wurde durch die Verunreinigung am Sonntag weiß gefärbt.

Die Fische leben noch, können aber vermutlich nicht mehr zum geplanten Verkauf angeboten werden. Eine Wasserprobe wurde zur Untersuchung entnommen. Sollte sich dabei eine Beeinträchtigung durch die Farbe bestätigen, erwartet den Mann laut Polizei eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.