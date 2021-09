Buxtehude

Dank starker Schlussphase: Buxtehuder SV gelingt Auftaktsieg

11.09.2021, 20:13 Uhr | dpa

Den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV ist der Start in die neue Bundesliga-Saison geglückt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun gewann am Samstag vor 350 Zuschauern in der heimischen Halle gegen Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau mit 32:25 (17:12). Beste Werferin bei den Gastgeberinnen war Caroline Müller-Korn, die sieben Treffer erzielte.

Allerdings musste der BSV trotz des am Ende deutlichen Sieges zwischenzeitlich um den Erfolg bangen. Nach der klaren Halbzeitführung war der Vorsprung in der 47. Minute dahin. Zwickau gelang der Ausgleich (22:22). Danach aber sorgte der BSV mit einem 8:1-Lauf zum zwischenzeitlichen 30:23 für die Entscheidung.