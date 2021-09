Grünbach

Brennende Vogtlandbahn: Vermutlich technischer Defekt

13.09.2021, 19:29 Uhr | dpa

Ein Motorbrand der Vogtlandbahn bei Muldenberg (Vogtlandkreis) ist glimpflich ausgegangen: Alle fünf Passagiere blieben am Montagnachmittag unverletzt, wie die Bundespolizei in Klingenthal mitteilte. Ein Motor am hinteren Ende des Zuges hatte auf der Fahrt von Zwickau ins tschechische Graslitz Feuer gefangen. "Der Lokführer konnte den Zug noch bis zum Bahnhof Muldenberg fahren und die Fahrgäste evakuieren", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Er habe noch versucht, die Flammen selbst zu löschen und sich dabei leicht verletzt. Was genau den Brand auslöste, ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.