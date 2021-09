Lübeck

Demonstranten übergießen sich vor Wahlsendung mit Kunstblut

15.09.2021, 20:53 Uhr | dpa

Vor der ARD-Sendung "Wahlarena" mit Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) haben sich am Mittwoch zwei Aktivisten am Veranstaltungszentrum in Lübeck mit Kunstblut übergossen. Sie wollten damit auf die Situation von sechs Klimaaktivisten hinweisen, die sich in Berlin seit mehr als zwei Wochen im Hungerstreik befinden. Der Mann und die Frau wurden von der Polizei weggeführt. Mit ihrer Aktion in Berlin wollen die Klimaaktivisten ein öffentliches Gespräch mit den drei Kanzlerkandidaten über die Klimakatastrophe und die Einsetzung eines Bürgerrats zum Klimaschutz erreichen.