Fürth

Deutlich mehr Kandidaten bei Bundestagswahl in Bayern

16.09.2021, 10:04 Uhr | dpa

Die Menschen in Bayern haben bei der Bundestagswahl sehr viel mehr Auswahl als vor vier Jahren. Insgesamt treten 967 Kandidaten auf Landeslisten und als Wahlkreiskandidaten an, wie Landeswahlleiter Thomas Gößl am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von knapp 42 Prozent.

Frauen sind dabei in der Minderheit: Sie machen nur etwas mehr als 29 Prozent der Kandidaten aus. Den höchsten Frauenanteil bei den Kandidaten hat die Tierschutzpartei mit rund 61 Prozent. Die Grünen kommen auf gut 55 Prozent. Bei der AfD sind dagegen nur knapp 9 Prozent der Kandidaten Frauen.

Im Schnitt sind die Kandidaten 45 Jahre alt. Die jüngste Partei ist dabei "du" mit 35 Jahren. Das höchste Durchschnittsalter gibt es bei der MLPD mit 62 Jahren.