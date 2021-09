Fulda

Laschet: Missbrauchsskandal in Kirche muss aufgeklärt werden

21.09.2021, 18:36 Uhr | dpa

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bei seinem letzten Wahlkampf-Auftritt in Hessen vor der Bundestagswahl am 26. September auf eine Aufklärung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche gepocht. In Fulda, wo sich noch bis diesen Donnerstag (23. September) die deutschen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung treffen, sagte Laschet auf einen Zwischenruf aus dem Publikum zum Thema Missbrauchsskandal: "Das ist nicht akzeptabel und muss aufgeklärt werden, und Viele in der Kirche widmen sich dem auch." Es gebe Viele, die "mit klarer Offenheit auch Fehler eingestehen", sagte Laschet. "Auch das gehört zum Christsein, dass man auch schuldhaft werden kann und Fehler eingestehen kann."