Halle (Saale)

CDU beendet Wahlkampf in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt

24.09.2021, 01:43 Uhr | dpa

Die CDU lädt heute (14 Uhr) zum Wahlkampfabschluss der "drei mitteldeutschen Landesverbände" in Halle. Der ehemalige Vorsitzende der Bundestagsfraktion Friedrich Merz, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (alle CDU) haben unter anderem ihren Besuch angekündigt. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wird am Freitag nicht anwesend sein. Er wird den Wahlkampf in München gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und Kanzlerin Angela Merkel beschließen.