Rostock

Medienpreis "Rufer" für Wirtschaftsjournalismus vergeben

30.09.2021, 16:14 Uhr | dpa

Sieben Journalisten sind am Donnerstag mit dem Medienpreis "Rufer" für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet worden. Der von den drei Industrie- und Handelskammern im Nordosten gestiftete Preis wird in den Kategorien Print, Hörfunk, Online sowie Fernsehen vergeben. So wurde Eckhard Rosentreter von der "Schweriner Volkszeitung" für seinen Beitrag "Das Bioenergie-Desaster" in der Kategorie Print ausgezeichnet, wie die Kammern mitteilten.

Die Gaspipeline Nordstream 2, die in den vergangenen Monaten viel Raum in der journalistische Arbeit eingenommen hat, findet sich in zwei preisgekrönten Beiträgen wieder: Bei Silke Hasselmann vom Deutschlandfunk für die Reportage "Streit um Nordstream 2" und den beiden NDR-Journalisten Thomas Naedler und Nicolas Bernhard für den Online-Beitrag "Sassnitz und Nordstream 2".

In der Kategorie Fernsehen gibt es den Rufer in zwei Versionen. Für die NDR-Journalistinnen Cornelia Helms und Wiebke Possehl für den Langbeitrag zu "Norddeutsche Unternehmer im Krisenjahr" und für Bernd Mosebach vom ZDF Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern für den Kurzbeitrag "Über die Unverzichtbarkeit polnischer Arbeitskräfte".

Die Preise sind mit jeweils 2000 Euro in den Kategorien Print, Hörfunk und Online sowie je 1500 Euro in den beiden TV-Kategorien dotiert. Zudem erhalten die Preisträger die von der Künstlerin Dorothea Maroske geschaffene Bronze-Skulptur eines Rufers.