Regensburg

Trauer bei Gloria von Thurn und Taxis: Ihre Mutter ist tot

30.09.2021, 18:52 Uhr | dpa

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (61) trauert um ihre Mutter. Beatrix Gräfin von Schönburg-Glauchau sei am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Regensburg gestorben, teilte die Familie am Abend mit. "Der liebe Gott hat uns noch ein paar wunderschöne Tage mit ihr geschenkt, in denen sich der größte Teil ihrer Familie und ihrer Freunde bei ihr verabschieden konnte", sagte Thurn und Taxis auch im Namen ihrer Brüder Alexander und Carl-Alban.

Am 6. November soll es in der Münchner Kreuzkirche ein Requiem für die Verstorbene geben. Die Beisetzung sei dann im Kreise der engsten Familie geplant.

Beatrix von Schönburg-Glauchau wurde 1930 laut Mitteilung in Ungarn geboren und war Urenkelin des Staatsmannes und Sozialreformers István Graf von Széchenyi. 1956 sei sie vor den Kommunisten nach Deutschland geflüchtet und habe ein Jahr später den Journalisten Joachim Graf Schönburg-Glauchau geheiratet.

Gloria von Thurn und Taxis fand bewegende Worte: "Meine Mutter war das Oberhaupt und Zentrum der Familie. Ihr Verlust ist für uns alle erschütternd". Die 91-Jährige sei zu Hause gestürzt und danach in einer Klinik in München operiert worden. Weil sie aber schwach geblieben sei, sei sie anschließend in eine Regensburger Klinik gekommen. "Die Ärzte und besonders das Pflegepersonal der Barmherzigen Brüder haben sie vorbildlich und liebevoll gepflegt", lobte die 61-Jährige.

Gloria und ihre Mutter waren eng verbunden und teilten unter anderem die Begeisterung für die Bühne. So waren sie etwa im Sommer 2007 bei der Eröffnung der Regensburger Schlossfestspiele gemeinsam in Gastrollen aufgetreten.

Ihren Vater Joachim Graf von Schönburg-Glauchau hatte Gloria von Thurn und Taxis bereits 1998 verloren, nach ihrem Ehemann Johannes von Thurn und Taxis im Jahr 1990. Ihre ältere Schwester Maya starb 2019 mit nur 60 Jahren.