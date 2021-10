Hüde

Traktor kollidiert mit Kleinwagen: Beifahrerin verletzt

05.10.2021, 07:50 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto bei Hüde (Landkreis Diepholz) ist eine 64-jährige Frau schwer verletzt worden. Der 66-jährige Traktorfahrer war am Montagabend in einer Kurve mit seiner Maschine auf die Gegenspur geraten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 67-jährige Fahrer des Kleinwagens konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beide Fahrzeuge rutschten dabei in den Seitengraben. Während die beiden Fahrer sich nur leicht verletzten, erlitt die 64 Jahre alte Beifahrerin des Kleinwagens schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.