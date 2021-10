Wörth am Rhein

Daimler startet Serienfertigung von E-Lkw

07.10.2021, 01:03 Uhr | dpa

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will am Donnerstag (14.00 Uhr) in Wörth die Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw aufnehmen. Dazu wird die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) erwartet, wie Daimler am Mittwochabend mitteilte. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) werde entgegen einer ersten Ankündigung hingegen nicht kommen. Der eActros hat eine Reichweite bis zu 400 Kilometern. Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setzt der Hersteller auf Batterie und Brennstoffzelle. In Wörth werden seit Jahrzehnten Mercedes-Benz-Lkw produziert, es arbeiten dort rund 10 000 Menschen.