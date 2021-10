Freiburg im Breisgau

Leipzig in Freiburg wieder mit Orban: Freiburg mit Sildillia

16.10.2021, 15:03 Uhr | dpa

Abwehrchef Willi Orban kehrt beim Auswärtsspiel von RB Leipzig beim SC Freiburg wieder in die Startelf zurück. Der Verteidiger hatte vor der Länderspielpause erkrankt gefehlt. Anders als beim 3:0 gegen den VfL Bochum spielt auch Dominik Szoboszlai an diesem Samstag von Beginn an, wie aus der Aufstellung hervorgeht.

Die Freiburger können bei ihrer Premiere in der Fußball-Bundesliga im neuen Stadion wieder auf Verteidiger Philipp Lienhart bauen. Der österreichische Nationalspieler hatte für die Länderspielreise wegen einer Zahn-OP abgesagt, hinter seinem Einsatz hatte ein kleines Fragezeichen gestanden.

Youngster Kiliann Sildillia steht beim ersten Pflichtspiel im Europa-Park-Stadion überraschend in der Startelf und kommt zu seinem Bundesliga-Debüt. "Er ist ein sehr talentierter junger Mann", lobte Coach Christian Streich im TV-Sender Sky. "Ich hoffe, er ist nicht so nervös. Aber ich traue ihm zu, dass er ein gutes Spiel macht."