Magdeburg

SC Magdeburg setzt Erfolgsserie fort: Flensburg in der Krise

17.10.2021, 15:38 Uhr | dpa

Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga zurückerobert und die sportliche Krise von Vizemeister SG Flensburg-Handewitt verschärft. Der SCM holte am Sonntag beim 33:28 (18:13) gegen die verletzungsgeplagten Flensburger den sieben Sieg im siebten Saisonspiel. Michael Damgaard war mit sieben Treffern bester Torschütze der Magdeburger, die mit nun 14:0-Punkten wieder ganz oben in der Tabelle stehen. Aaron Mensing und Hampus Wanne erzielten die meisten Tore (jeweils vier) für die SG, die nach dem erneuten Rückschlag immer mehr den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga verliert.