Zollhündin Emilia findet 90 000 Schmuggelzigaretten

20.10.2021, 17:37 Uhr | dpa

Zollhündin Emilia hat in Neustadt-Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) rund 90 000 Schmuggelzigaretten gefunden. Durch die Sicherstellung der illegalen Zigaretten sei ein Steuerschaden von fast 18 000 Euro verhindert worden, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Potsdam am Mittwoch. Beamte hatten zuvor einen Platz kontrolliert, der bekannt für illegalen Zigarettenhandel ist. Als ein auffälliger Radfahrer aus einem nahegelegenen Waldstück kam, ließen die Polizisten Zollhündin Emilia nach Zigaretten suchen. Das Tier entdeckte an unterschiedlichen Stellen zehn Pakete mit insgesamt 89 600 Schmuggelzigaretten. Die illegale Ware wurde sichergestellt. Wem die Zigaretten gehören, konnte zunächst nicht ermittelt werden.