Leverkusen

Buxtehuder SV gelingt in Leverkusen erster Auswärtssieg

24.10.2021, 18:28 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV bleiben in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bei Bayer Leverkusen mit 27:22 (11:8) und kam damit in ihrem fünften Spiel zum vierten Sieg. Dabei setzte sich der BSV zum ersten Mal in dieser Saison auswärts durch. Teresa von Prittwitz war mit acht Toren beste BSV-Werferin.

Nach einer klaren Führung rund zehn Minuten vor dem Ende musste der BSV in der Schlussphase jedoch noch einmal kurz zittern. Leverkusen hatte sich auf 22:24 herangekämpft, schwächte sich dann aber aufgrund einer Zeitstrafe selbst. So kamen die Gäste in den letzten 60 Sekunden noch zu drei Treffern und sicherten sich die beiden Punkte.