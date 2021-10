Schkeuditz

Sächsische Flughäfen mit Winterplan und neuen Zielen

29.10.2021, 12:31 Uhr | dpa

Mit dem neuen Winterflugplan ab Sonntag können Reisende von Sachsen aus zu neuen Zielen starten. Neu im Angebot sind Direktverbindungen von Leipzig/Halle nach Paris und von Dresden nach London, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Freitag mitteilte. Von Leipzig/Halle aus steuern die Fluggesellschaften 15 Ziele in acht Ländern an. Darunter sind Ziele in Ägypten, auf den Kanaren und in der Türkei. Am Dresdner Flughafen heben Maschinen zu 13 Zielen in sieben Ländern ab, darunter Amsterdam.