Salmonellen-Warnung in Erdmandelmehl: Chargen zurückgerufen

29.10.2021, 19:43 Uhr | dpa

Wegen Salmonellen-Gefahr ruft das niedersächsische Unternehmen borchers fine food GmbH Chargen von Erdmandelmehl zurück. Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de vom Freitag kamen betroffene Produkte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen in den Handel. Das Unternehmen aus Oyten bei Bremen teilte am Freitag mit, das betroffene Erdmandelmehl aus dem Verkauf genommen zu haben. Salmonellen können schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen.

Der Rückruf gilt für 400-Gramm-Beutel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Februar 2022 sowie den Chargennummern 21000273 und 21000133. Die Salmonellen wurden laut der Firma im Rahmen behördlicher Untersuchungen festgestellt. "Da ein Salmonellenbefall nicht ausgeschlossen werden kann, wird von dem Verzehr des betroffenen Produktes dringend abgeraten", teilte das Unternehmen mit. Bereits verkaufte Packungen können Kunden demnach auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.