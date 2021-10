Leverkusen

Nur zwei Änderugen bei Kohfeldt-Debüt: Bayer mit Alario

30.10.2021, 14:56 Uhr | dpa

Trainer Florian Kohfeldt hat sein Team im ersten Spiel als neuer Trainer des VfL Wolfsburg nur auf zwei Positionen verändert. Für die Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) hat der VfL-Coach nur die beiden Außenverteidiger gewechselt und Yannick Gerhardt sowie Maximilian Philipp in die Startelf berufen.

Leverkusens Chefcoach Gerardo Seoane, der am Spieltag seinen 43. Geburtstag feiert, hat in Piero Hincapie, Kerem Demirbay, Florian Wirtz und dem zuletzt angeschlagenen Lucas Alario vier Veränderungen vorgenommen und auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt. Robert Andrich, der in der Nacht zum Spiel erstmals Vater geworden ist, sitzt auf der Bank.