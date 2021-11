Potsdam

14 Tote nach Ausbruch: Virologe für Impfpflicht in Pflege

01.11.2021, 20:37 Uhr | dpa

Die Zahl der Toten nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee hat sich am Montag auf 14 erhöht. Das teilte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Abend in der RBB-Sendung "Brandenburg Aktuell" mit.

"Das ist ein ganz, ganz schlimmer Befund", sagte sie. "Das ist genau das, was wir nicht noch einmal erleben wollten." Am Nachmittag hatte der Landkreis Barnim die Zahl der Toten noch auf elf beziffert. Zudem seien 44 Bewohner und 15 Mitarbeitende der Einrichtung im Ortsteil Altenhof an Covid-19 erkrankt.

Als Konsequenz aus dem dramatischen Geschehen plädierte Nonnemacher für tägliche Tests des Pflegepersonals. Für notwendig hält sie das vor allem in vulnerablen Bereichen in den Kliniken und Pflegeheimen, wie sie am Montag im RBB-Inforadio sagte. Da müssten die Leitungen in den Einrichtungen auch "hinterher sein".

Die meisten der Gestorbenen in der Senioren-Residenz im Landkreis Barnim seien über 80 Jahre alt gewesen, alle hätten Vorerkrankungen gehabt, berichtete Kreissprecher Robert Bachmann. Seinen Angaben zufolge liegt laut Amtsärztin Heike Zander die Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung bei lediglich etwa 50 Prozent. Gegen den Leiter der Senioren-Einrichtung sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil er nach einem positiven Testergebnis das Heim nochmals betreten hatte. Die Ursache für den Corona-Ausbruch sei aber noch unklar, so der Sprecher.

Ministerin Nonnemacher zeigte sich betroffen. "Erstmal muss ich sagen, dass ich auch sehr erschüttert bin über diese Vorgänge, weil das ist genau das, was wir nach den Erfahrungen von Anfang des Jahres vermeiden wollten", sagte sie im Inforadio. Mitarbeiter des Ministeriums hätten alle stationären Einrichtungen in Brandenburg angerufen und gefragt, ob Unterstützung durch Impfteams benötigt werde. Dieses Heim habe Termine für Auffrischungsimpfungen gehabt, die wegen des Ausbruchs zurückgestellt worden seien.

Der Virologe an der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB), Frank Hufert, hält unterdessen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für angebracht. Menschen, die Hochrisikogruppen wie etwa Senioren betreuen, sollten verpflichtet werden, sich impfen zu lassen, sagte er der dpa.

Nonnemacher zeigte Verständnis für Forderungen, eine berufsbezogene Impfpflicht für Pflegekäfte im medizinischen Sektor einzuführen - auch in Kita und Schule. Das werde sich aber nicht so leicht umsetzen lassen. "Da sind ja hohe juristische Hürden dahinter", sagte sie im Radiointerview.

Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Infektionen im Land weiter. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag steckten sich 128,3 Menschen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus an - nach 121,8 am Vortag. Eine Woche zuvor betrug der Wert 86,1.

Der Kreis Elbe-Elster meldete mit einem Wert von 210,7 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Außer der Prignitz (67,0), der Stadt Brandenburg an der Havel (79,1), der Uckermark (83,7) und Frankfurt (Oder) (94,7) lagen alle Landkreise und kreisfreien Städte über einem Inzidenzwert von 100.

60,6 Prozent der Bevölkerung im Land sind vollständig geimpft. Darüber hinaus haben mit Stand Sonntag bislang 38 181 Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Damit liegt Brandenburg im Vergleich mit anderen Bundesländern auf dem vorletzten Rang.

Das Land plant derzeit nicht, Impfzentren wieder zu eröffnen. "Wir sehen dafür keine Notwendigkeit, sondern setzen wie andere Bundesländer auf ambulante und mobile Impfstrukturen", sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, auf Nachfrage. Das Problem sei nicht die Organisation von Impfungen, sondern dass sich immer weniger Menschen impfen ließen.