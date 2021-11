Teterow

Tierwohl und Klima schützen: Geflügelhalter beraten

03.11.2021, 02:00 Uhr | dpa

Die Geflügelhalter in Mecklenburg-Vorpommern beraten heute in Teterow (Landkreis Rostock) darüber, wie bei schärferen Klimaschutzvorgaben Tierwohl umgesetzt werden kann. Bisher widersprächen sich die gesetzlichen Vorgaben in dieser Hinsicht fundamental, sagte die Vorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Marion Dorn, vor der Tagung. So dürften Geflügelhalter keine Ställe mit Außenlaufbereich mehr errichten, da sie dann Vorgaben zur Freisetzung von Kohlendioxid nicht mehr erfüllten.

Sollte es im Zuge der Regierungsbildung in Berlin bei dieser Entwicklung bleiben, könne die gesamte Branche in Deutschland gefährdet sein. Im Nordosten gibt es nach Angaben des Verbandes rund 150 Mastgeflügelbetriebe, die 6,5 Millionen Hähnchen, Hühner und Puten im Jahr mästen. Dazu kommen etwa 1,7 Millionen Legehennen in 54 Firmen, wobei der Nordosten als einer der wichtigsten Erzeuger von Bioeiern gilt. Im Moment macht der Branche auch die Vogelgrippe zu schaffen.