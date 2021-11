Halle (Saale)

IHK Magdeburg und Halle-Dessau legen Konjunkturberichte vor

03.11.2021, 02:57 Uhr | dpa

Das Logo der Industrie und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) in Halle (Saale). Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Die Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau stellen heute die Ergebnisse ihrer Konjunkturumfragen vor. Angesichts von Lieferengpässen und gestiegenen Energiepreisen wurden Unternehmen landesweit dazu befragt, wie sie die aktuelle Lage einschätzen und was sie in den kommenden Monaten erwarten. Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt ist von mittelständischen und kleinen Firmen geprägt, darunter sind viele Zulieferbetriebe zum Beispiel für die Autobranche.

Die chemische Industrie gehört zu den größten Arbeitgebern im Land. Die Branche ist wie letztlich alle im verarbeitenden Gewerbe auf Energie für die Produktion angewiesen, wie ein Sprecher des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung der dpa sagte. Daher bekämen auch sie die höheren Preise zu spüren, ebenso wie dann auch die Verbraucher.