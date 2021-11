Stendal

Deutsche Bahn renoviert Bahnhöfe

04.11.2021, 12:31 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn renoviert 45 Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt. Im Rahmen eines "Sofortprogramms für attraktivere Bahnhöfe" seien bereits 30 Gebäude fertiggestellt, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag in Leipzig mit. An 15 weiteren Bahnhöfen werde gearbeitet oder demnächst begonnen.

Am Magdeburger Hauptbahnhof etwa seien Dach und Fassade erneuert worden. Künftig gebe es eine LED-Beleuchtung im Bahnhofsgebäude, Treppen und Vitrinen würden erneuert. Im Dessauer Hauptbahnhof seien Fenster und Türen renoviert, die Beleuchtung im Eingangsbereich Süd werde auf LED umgerüstet. Der Bahnhof Möringen in der Altmark habe einen neuen Bahnsteigbelag bekommen.

Zusammen fließen den Angaben zufolge rund sechs Millionen Euro in Malerarbeiten, neue Sitzgelegenheiten und energiesparende LED-Lampen. Das Sofortprogramm soll zum einen dafür sorgen, dass sich Fahrgäste wohler fühlen, zum anderen soll die Konjunktur angekurbelt werden.