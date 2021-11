Emden

Forschungsschiff "Sonne" bricht zu Tiefsee-Expedition auf

05.11.2021, 02:15 Uhr | dpa

Zu einer Tiefsee-Expedition in den Nordatlantik bricht heute von Emden aus das Forschungsschiff "Sonne" auf. An Bord sind 27 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Forschungsinstitute - darunter der Universität Hamburg, und des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel. Die Forscher wollen bei der mehrwöchigen Expedition von der Südspitze Grönlands bis zu den Kanarischen Inseln das Leben in der Tiefsee genauer erforschen.

Dazu sollen in einer Tiefe von bis zu 5000 Metern unter anderem Proben aus dem Wasser und vom Meeresgrund entnommen werden. Zudem wollen die Forscher auch den Meeresboden kartieren. Ziel ist es, mit den so erhobenen Daten die Tiefsee künftig besser zu schützen.