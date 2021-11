Neumarkt in der Oberpfalz

Ermittlungen in Marl nach Messerattacke in ICE

07.11.2021, 17:00 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit der Messerattacke in einem Schnellzug in Bayern hat es Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen gegeben. Es haben Vernehmungen und Durchsuchungen in Marl stattgefunden, wie die Behörden in der Oberpfalz am Sonntag bestätigten.

Dabei sei es um das soziale und familiäre Umfeld des Verdächtigen gegangen. Es gebe aber keine Anhaltspunkte für eine Mitwisserschaft, Mittäterschaft oder Mithilfe, betonten die Behörden. Die Motivlage des Verdächtigen sei in alle Richtungen ausgeleuchtet worden.

Ein Haftrichter hat am Sonntag die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Ein Sachverständiger habe den 27-jährigen Syrer untersucht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass er "aktuell unter einer paranoiden Schizophrenie" und Wahnvorstellungen leide.

Der 27-Jährige habe dem Gutachter gesagt, er fühle sich von der Polizei verfolgt: Sie schicke Männer, die ihn verrückt machen sollten. Von einem 26-jährigen Fahrgast im Zug habe er sich bedroht gefühlt und "gemeint, dieser Mann wolle ihn töten". Bei der Messerattacke waren am Samstag vier Menschen verletzt worden.