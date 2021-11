Industrie klagt über Fachkräftemangel und Corona-Folgen

08.11.2021, 11:32 Uhr | dpa

Die Metall- und Elektroindustrie im Norden leidet einer Umfrage zufolge vor allem unter Fachkräftemangel und steigenden Energie- und Materialkosten. Von 192 vom Arbeitgeberverband Nordmetall, dem Wirtschaftsverband AGV Nord sowie dem Arbeitgeberverband Oldenburg befragten Unternehmen in Norddeutschland sagten den Angaben nach 81 Prozent, dass sie unter stark gestiegenen Materialkosten leiden. Dies sei eine Verdreifachung im Vergleich zur vergangenen Befragung im Januar. Die Hälfte der Unternehmen sieht sich durch gestiegene Energiekosten belastet.

"Der Fachkräftemangel ist mit voller Wucht zurückgekehrt, der Azubischwund ist dramatisch. Zusammen mit coronabedingten Lieferengpässen und stark steigenden Preisen auf dem Weltmarkt hemmt das den Aufschwung nach der Pandemie deutlich", sagte Folkmar Ukena, Präsident des Arbeitgeberverbands Nordmetall, am Montag. Schiff- und Flugzeugbau sowie in Teilen die Autoindustrie und ihre Zulieferer seien weiter die Sorgenkinder. Die allgemeine Erholung in der Metall- und Elektroindustrie komme hier nur in Teilen an.

Auch der konjunkturelle Einbruch infolge der Coronapandemie ist immer noch ein großes Thema. "Mittlere bis sehr starke Produktionseinschränkungen durch die Corona-Krise erleiden derzeit 59 Prozent aller Betriebe im Norden", mehr als noch zu Anfang des Jahres, heißt es. "Immerhin sehen sich nur noch 26 (Januar 41) Prozent aller Firmen nicht in der Lage vorherzusagen, wann die Produktion wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht." Auf Kurzarbeit angewiesen sind demnach nur noch 18 Prozent der norddeutschen Metall- und Elektrobetriebe.