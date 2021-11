Ilmenau

Mann nach Messerangriff verletzt: Tatverdächtiger flüchtet

10.11.2021, 06:33 Uhr | dpa

Ilmenau (dpa/th) – Bei einem Streit in Ilmenau ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Mann sei nach ersten Erkenntnissen am Dienstag in eine Auseinandersetzung mit einem 18-Jährigen geraten, der unvermittelt ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit leicht verletzt habe, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Streit und der genaue Hergang blieben zunächst unklar.

Ein Zeuge konnte die beiden Männer trennen, wie es hieß. Der 20-jährige Begleiter des jüngeren Mannes habe das heruntergefallene Messer dann auf ein nahes Gebäudedach geworfen und er und der 18-Jährige seien zu Fuß geflohen, hieß es. Der verletzte 22-Jährige kam ins Krankenhaus, wurde aber bereits wieder entlassen. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb zunächst erfolglos, das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.