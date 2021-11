Wismar

Plan zu Werbeschild: Meyer für "grenzenlosen Norden"

13.11.2021, 12:07 Uhr | dpa

Der künftige Wirtschafts- und Tourismusminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), hat eine gemeinsame Aktion mit dem Nachbarland Schleswig-Holstein vorgeschlagen. An der Grenze zwischen beiden Ländern in der Nähe von Lübeck könnte ein Schild mit dem Spruch "Der echte Norden ist grenzenlos - Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern" aufgestellt werden.

In seiner Zeit als Wirtschaftsminister in Kiel (2012-2017) hatte er den Slogan "Schleswig-Holstein - Der echte Norden" verantwortet und war dafür im Nordosten vielfach kritisiert worden. Er bezeichnete am Samstag am Rande eines Parteitags seine Idee als "Guerilla-Marketing". In der Marketing-Fachsprache werden darunter Kommunikationsstrategien verstanden, die von Überraschungseffekten leben. Seine Idee hatte er zunächst der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) erläutert.