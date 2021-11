Bernsdorf

Kampagne soll Akzeptanz für Wind- und Solarparks erhöhen

15.11.2021, 15:38 Uhr | dpa

Sachsens Entwicklung als Wirtschaftsstandort hängt laut Energieminister Wolfram Günther (Grüne) maßgeblich am weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Nicht nur, dass mehr Strom aus Wind und Sonne wegen des beschlossenen Kohleausstiegs gebraucht werde. Immer mehr Unternehmen wollten klimaneutral produzieren, erklärte Günther am Montag in Bernsdorf (Landkreis Zwickau). Daher gewinne die Verfügbarkeit grünen Stroms bei Standortentscheidungen an Bedeutung.

Doch der Ausbau der Windenergie im Freistaat stockt. Dem Minister zufolge sind dieses Jahr bisher keine neuen Anlagen gebaut worden. Statt von einem Ausbau müsse von einem Rückbau der Windenergie gesprochen werden, hatte jüngst die Vereinigung zur Förderung und Nutzung Erneuerbarer Energien (VEE) in einem Protestbrief an die Landesregierung kritisiert. Als Gründe wurde etwa auf eine weit verbreitete Abwehrhaltung gegen Windenergieprojekte in den Kommunen verwiesen. Von einer "Verhinderungsplanung" ist die Rede.

Abhilfe soll nach dem Willen des Ministeriums eine Kampagne unter dem Titel "Energieland Sachsen. Gemeinsam erneuern." bringen. Damit will das Ministerium mit Vertretern der Wirtschaft für mehr Akzeptanz solcher Anlagen in der Bevölkerung und den Kommunen werben. Sie umfasst Plakat-, Radio- und Onlinewerbung sowie Imagefilme. Der Auftakt war am Montag in einem Windpark bei Bernsdorf, wo das Freiberger Unternehmen Sabowind 13 Windräder betreibt. Der Windpark könne rein rechnerisch 20.000 Haushalte mit Strom versorgen, hieß es.

Die bisherigen Anstrengungen zum Ausbau erneuerbarer Energien reichten nicht, betonte Karen Kutzner, Finanz-Geschäftsführerin von Volkswagen Sachsen. Das Werk in Zwickau gilt im VW-Konzern als Leitwerk für E-Mobilität. Das Unternehmen wirbt damit, dass die Autos dort bilanziell klimaneutral hergestellt werden. Laut Kutzner wird dafür grüner Strom aus Österreich eingekauft: "Wir würden uns freuen, wenn dieser Strom aus Sachsen käme." Es brauche dringend große Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen, betonte der Geschäftsführer des Verbandes der kommunalen Unternehmen in Sachsen, Florian Gräßler. Denn neben immer mehr Elektrofahrzeugen wachse die Bedeutung von Strom in der Wärmeerzeugung - etwa für Wärmepumpen.

Sachsen liegt beim Stromverbrauch deutlich unter dem Bundesschnitt, was erneuerbare Energien betrifft. Laut dem dieses Jahr von der Landesregierung verabschiedeten Energie- und Klimaprogramm soll künftig der Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Dazu ist ein Ausbau der Erneuerbaren um 4 Terawattstunden bis 2024 und weiterer 6 Terawattstunden bis 2030 geplant. Der Großteil soll dazu aus Windenergie geschöpft werden.

"Das ist machbar", betonte Günther trotz des stockenden Ausbaus. Um das Zwischenziel zu erreichen, brauche es 200 neue Anlagen, rechnete er vor. Hier gelte es, in der Regionalplanung die Voraussetzungen zu schaffen. Allein das Repowering, bei dem alte Windräder durch leistungsstärkere ersetzt werden, berge viel Potenzial an vorhandenen Standorten. Die Ausbeute solcher neuen Anlagen betrage bis zum Zehnfachen ihrer Vorgänger, betonte Günther.