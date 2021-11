Wegberg

Bewohnerin zu Hause: Einbruch missglückt

21.11.2021, 09:29 Uhr | dpa

Ein Unbekannter ist in eine Wohnung in Wegberg (Kreis Heinsberg) eingebrochen, dabei saß die Bewohnerin im Wohnzimmer. Der Einbrecher hatte am Samstagabend die Tür der Wohnung aufgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Offensichtlich dachte er, die 38-jährige Bewohnerin sei nicht zu Hause, erklärte der Polizeisprecher. Als der Einbrecher sein Fehler bemerkte, flüchtete er - zu Fuß und ohne Beute.