Ilsenburg (Harz)

Titel für Radovan: Baraou will Rückkampf gegen Culcay

04.12.2021, 12:10 Uhr | dpa

Der in Schwerin trainierende Profiboxer Dennis Radovan hat den Europameistertitel des Weltverbandes IBF im Mittelgewicht gewonnen. Der 29 Jahre alte Kölner besiegte am Freitagabend in Ilsenburg/Sachsen-Anhalt den Briten Brian Rose durch technischen K.o. in der achten Runde.

Zuvor hatte sich im Superweltergewicht der Aalener Hoffnungsträger Abass Baraou gegen den starken Albaner Meriton Karaxha einstimmig nach Punkten durchgesetzt. Baraou möchte nun einen Rückkampf gegen Ex-Weltmeister Jack Culcay bestreiten. Das erste Duell gegen den Berliner hatte Baraou im August 2020 knapp nach Punkten verloren.

Die nach ihrem erfolglosen Amateur-Comeback ins Profilager zurückgekehrte Ex-Weltmeisterin Christina Hammer aus Dortmund kam zu einem schnellen Erfolg. Ihre Gegnerin Daniele Bastieri aus Brasilien hatte sich in der ersten Runde die Schulter ausgekugelt und musste ins Krankenhaus. Hammer wurde zur Siegerin durch technischen K.o. erklärt.