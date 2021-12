Lingen (Ems)

Bürgerinitiativen fordern Aus für Uranfabriken

06.12.2021, 19:49 Uhr | dpa

Blick auf ein Zugangstor vom Werk der Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) in Lingen im Emsland. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Drei Jahre nach einem Brand in der Lingener Brennelementefabrik hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) die sofortige Stilllegung der Anlage gefordert. Im neuen Ampel-Koalitionsvertrag werde die Lingener Brennelementefabrik und die Urananreicherungsanlage im benachbarten münsterländischen Gronau mit keinem Wort erwähnt, hieß es in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Für beide Anlagen gebe es bislang keine Laufzeitbegrenzung. "Das ist nicht hinnehmbar und die neue Bundesregierung muss die Produktion und den Export von Atombrennstoff in Gronau und Lingen unverzüglich stoppen", sagte BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz laut Mitteilung.

Am 6. Dezember 2018 brach in einem Labor der Lingener Brennelementefabrik ein Feuer aus. Daraufhin wurde die Anlage für rund zwei Monate abgeschaltet.